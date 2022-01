Um kurz vor Mitternacht ist am Montagabend ein Feuer im Nachtclub RUDE7 auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, löschte die Berufsfeuerwehr den Brand binnen zwei Stunden. Die Fabrikhalle, in der sich der Club befand, sei fast vollständig ausgebrannt. Die Polizei schätzt, dass der entstandene Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich liege. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden.