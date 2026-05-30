Die Feuerwehr Mannheim ist gegen 13 Uhr zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Riedfeldstraße gerufen worden. Wegen der zunächst unklaren Lage entsandte die Feuerwehr zwei Löschzüge zur Einsatzstelle und war mit rund 40 Kräften vor Ort. Auch der Rettungsdienst rückte mit zahlreichen Kräften an. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde bei ihrem Eintreffen das Gebäude gerade durch die Polizei geräumt. Die Feuerwehr nahm mit zwei Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung in der Tiefgarage auf und kontrollierte parallel den Rest des Gebäudes.

Laut Mannheimer Feuerwehr brannte ein Auto

Insgesamt wurden 22 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet. Verletzte gab es laut Polizei keine. Die Nachlöscharbeiten und die Entrauchung der Tiefgarage

gestalteten sich schwierig und nahmen einige Zeit in Anspruch, berichtet die Feuerwehr. Im Verlauf des Abends wird eine Brandnachschau erfolgen und die Einsatzstelle nochmals kontrolliert werden. Gebrannt hatte ein Auto, vier weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage wurden beschädigt.