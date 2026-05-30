Die Feuerwehr Mannheim wurde gegen 13 Uhr zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Riedfeldstraße alarmiert. Wegen der zunächst unklaren Lage entsandte die Feuerwehr zwei Löschzüge zur Einsatzstelle. Auch der Rettungsdienst rückte mit zahlreichen Kräften an. Das berichten mehrere Medien.

Laut Polizei Mannheim niemand verletzt

Laut Polizei läuft der Einsatz aktuell noch, wobei die Brandursache unklar ist. Derzeit sei die Feuerwehr damit beschäftigt, die Garage zu entrauchen. Nach aktuellem Kenntnisstand sei niemand verletzt worden, zur Anzahl der Personen, die versorgt wurden, macht die Polizei keine genauen Angaben. Ein Sprecher sagt: „Wir wissen, dass 30 Personen in dem Haus gemeldet sind.“ Genauere Details könne man aber erst nennen, wenn der Einsatz abgeschlossen sei. Da noch Nachlöscharbeiten anstehen könnten, sei unklar, wie lange die Feuerwehr noch vor Ort sein werde.