(aktualisiert 23 Uhr) In einem Reihenhaus in Heidelberg-Pfaffengrund ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Verletzt wurde den Polizeiangaben zufolge niemand. Durch die starke Rauchentwicklung musste die B3 kurzfristig gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 100.000 Euro. Die Brandursache sei derzeit noch unklar, das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.