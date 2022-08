(aktualisiert 17.16 Uhr) Ein Großeinsatz der Mannheimer Feuerwehr am Dienstagnachmittag war schnell beendet: Gegen 15.45 Uhr ist in einem Industriegebiet im Stadtteil Rheinau ein Brand gemeldet worden. Der Rauch war schon von Weitem zu sehen. Vor Ort stellte sich laut Feuerwehr heraus, dass in einem metallverarbeitenden Betrieb Elektroschrott und kleine Mengen Leichtmetall brennen. Die Flammen seien nach etwa 20 Minuten unter Kontrolle gewesen, hieß es. Drei Mitarbeiter der Firma wurden laut Feuerwehr leicht verletzt. Sie seien vom Rettungsdienst vor Ort versorgt worden. Die Nachlöscharbeiten ziehen sich bis in den Abend.