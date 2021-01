Im Heizkraftwerk Nord auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr Mannheim brannte es im Müllbunker der Anlage. Verletzt wurde offenbar niemand. Das Feuer wurde mit mehreren Einsatztrupps bekämpft und ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Das Heizkraftwerk Nord wird vom Mannheimer Energieversorger MVV betrieben. In der Anlage werden pro Jahr rund 700.000 Tonnen Restmüll verbrannt, das Kraftwerk ist an das Fernwärmenetz der MVV angeschlossen und beliefert überdies Industriekunden mit dem Dampf aus den Verbrennungsprozessen.