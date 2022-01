In Mannheim sind am Sonntagmorgen Abfälle in Brand geraten, die auf einem Firmengelände in der Neckarvorlandstraße im Freien lagern. Das führt laut Polizei aktuell zu einer starken Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Es gebe nach derzeitigem Erkenntnisstand aber keine Verletzten, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die näheren Umstände des Brandes sind demnach noch nicht bekannt.