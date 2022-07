Die Mannheimer Feuerwehr ist am Montagabend um 21.50 Uhr zu einem Brand auf einem Gelände ausgerückt, das an die Cheliusstraße angrenzt. Dort befinden sich nach Angaben der Polizei Gebäudekomplexe, die zu einem in der Röntgenstraße befindlichen Klinikkomplex gehören. Die Brandausbruchstelle habe sich im Inneren eines Lagergebäudes befunden. Ein angrenzendes Silo mit Sauerstoff musste den Beamten zufolge zur Vermeidung einer Explosion durch die Feuerwehr gekühlt werden. Nachdem das Feuer vollständig gelöscht worden war, seien in unmittelbarer Nähe zum Brandherd mehrere durchwühlte Spinde festgestellt worden. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Bei dem Brand sind laut Polizei keine Personen verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174 - 4444.