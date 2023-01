Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Brücke über den Rangierbahnhof Mannheim sind Schäden an der Übergangskonstruktion festgestellt worden. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, befinden diese sich an der Stahlkonstruktion in Fahrtrichtung Neckarau/Hafen2. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssten kurzfristig Stahlbauarbeiten durchgeführt werden. Die Arbeiten sollen demzufolge am Montag, 30. Januar, ab zirka 13 Uhr, beginnen. Ab zirka 20 Uhr werde die Strecke dann kurzzeitig wieder befahrbar sein, bis die Arbeiten am Dienstagmorgen erneut aufgenommen werden. Von Dienstag, 31. Januar, bis Donnerstag, 3. Februar, werden die Instandsetzungsarbeiten laut einer Sprecherin des Regierungspräsidiums jeweils zwischen 9 und 20 Uhr durchgeführt. „Während der Arbeiten wird der Verkehr im Bereich der Brücke einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Alle Zu- und Abfahrten der B38a bleiben befahrbar“, heißt es in einer Presseerklärung.