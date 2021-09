Im Mannheimer Stadtteil Feudenheim sind zwei Orte entdeckt worden, an denen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet werden. Die beiden Punkte in der Nähe der Schleuse Feudenheim werden am Donnerstag, 23. September, von Experten untersucht. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Sollte sich der Verdacht bestätigen und eine Entschärfung erforderlich sein, wäre eine Evakuierung der umliegenden Wohngegend notwendig. Daher werden Anwohner gebeten, sich ab Donnerstag über die städtische Homepage sowie die lokalen Medien zu informieren, um gegebenenfalls kurzfristig reagieren zu können. Sollte es zu einer Evakuierung kommen, wie die Verwaltung weitere Informationen auf der Startseite der städtischen Homepage kommunizieren. Dort wird ebenfalls darüber informiert, sollten sich die Verdachtspunkte als negativ erweisen.