Entwarnung der Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst: An einer der beiden Stellen im Mannheimer Stadtteil Waldhof, wo Bomben vermutet wurden, ist bislang nichts gefunden worden. Die Arbeiten sind nach Angaben der Stadt bis Mittwochabend zwar noch nicht komplett abgeschlossen worden, eine Räumung soll zunächst allerdings nicht nötig sein. An dem zweiten Verdachtspunkt mussten die Sondierungsarbeiten am späten Mittwochnachmittag witterungsbedingt eingestellt werden. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden. Das weitere Vorgehen wird nun mit den Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes abgestimmt. Für die Anwohner besteht nach Einschätzung der Stadt keine Gefahr.