Aus bislang unbekannten Gründen ist am Dienstag gegen 10.45 Uhr der BMW eines 45 Jahre alten Mannes in Brand geraten, als dieser auf der A6 in Richtung Viernheim unterwegs war. Laut Polizei gelang es ihm, sein Auto trotz Rauchentwicklung auf dem Standstreifen in Höhe Wallstadt unter einer Brücke abzustellen. Der Mann habe sich selbstständig aus dem BMW retten können und sei zum Glück unverletzt geblieben. Das Fahrzeug brannte hingegen laut Polizei vollständig aus. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die darüber liegende Brücke (Sudetenstraße) sowie die Fahrbahn der A6 in Richtung Viernheim waren laut Polizeibericht zwischen 11.15 Uhr und 11.40 Uhr komplett gesperrt, anschließend konnte zunächst der linke von zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr bis zum Kreuz Mannheim.