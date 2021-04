Gegen einen 32-jährigen Obdachlosen ist Haftbefehl erlassen worden, weil er im dringenden Verdacht steht, in der Nacht auf Dienstag einen 39-Jährigen getötet zu haben. In der Wohnung einer Zeugin im Mannheimer Jungbusch kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. In deren Verlauf soll der Obdachlose seinem Opfer so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass dieses an ihnen verstarb.

Die Wohnungsinhaberin alarmierte die Polizei. Der Verdächtige wurde daraufhin festgenommen. Wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr wurde ein Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht.