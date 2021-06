Ab 1. Juli ist die Biotonne in Mannheim kostenlos. Diesen Beschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. April gefasst. Der Stadtraumservice liefert den Bürgern derzeit die neu bestellten Biotonnen aus und nimmt ab Anfang Juli die Leerung auf. Damit jedoch die zusätzlichen Mengen in die Fahrzeuge passen, müssen die Touren neu zugeschnitten werden. Dadurch kann sich für einzelne der Leerungstag ändern. Insgesamt 1200 Haushalte mehr haben laut Stadt in den vergangenen Wochen die kostenlose Biotonne bestellt. „Wir freuen uns, dass unser Angebot so gut angenommen wird. Denn von der Biotonne profitieren Menschen ebenso wie Klima, Natur und Umwelt“, meint Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne). Wer sich bis Ende 2021 eine Biotonne bestellt, bekommt auch einen kleinen Komposteimer. Er wird mit der Biotonne geliefert und ist für die Sortierung der Abfälle direkt in der Küche gedacht.