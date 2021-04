Zwei demolierte Fahrzeuge, eine beschädigte Hauswand und ein leicht verletzter Autofahrer – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Oststadt. Laut Polizei fuhr ein 30-Jähriger gegen 17 Uhr auf der Kolpingstraße in Richtung Nationaltheater. Aus bislang nicht bekannter Ursache verlor der Porsche-Fahrer währenddessen das Bewusstsein und kam links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er zunächst gegen eine Hauswand und beschädigte anschließend auch noch ein geparktes Fahrzeug. Der Unfallverursacher kam wenig später wieder zu Bewusstsein, wurde bei dem Unfall jedoch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 80.000 Euro.