Ein Passant hat am Freitagabend über den Notruf der Polizei gemeldet, dass ein BMW in der Luzenbergstraße in Mannheim im Gleisbett steht. Nach Angaben der Polizei trafen Beamte des Polizeireviers Neckarstadt vor Ort ein und fanden das verschlossene Auto im Gleisbett vor.

Die Polizei stellte fest, dass der BMW von der Fahrbahn abgekommen und im Gleisbett zum Stillstand gekommen war. Ein Zeugenhinweis führte die Beamten zu dem 35-jährigen Fahrer, der sich in der Nähe der Unfallstelle aufhielt. Bei der anschließenden Kontrolle rochen die Beamten Alkohol in seiner Atemluft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille.

Der Mann musste daraufhin auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt eine Blutprobe abgeben, und sein Führerschein wurde eingezogen. Am Gleisbett sowie am BMW entstand kein Sachschaden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.