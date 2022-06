Als ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Mannheim am Montagabend mit Blaulicht in Richtung Fußgängerzone auf dem Kaiserring unterwegs war, hat das Fahrzeug völlig unvermittelt eine Bierflasche getroffen. Geworfen hatte sie laut Polizei ein betrunkener 28-Jähriger auf Höhe eines Kiosks vom Straßenrand aus. Den Beamten zufolge wurde das Feuerwehrauto durch die Glasflasche „nicht unerheblich“ an den seitlichen Rollläden beschädigt. Die Fahrt zum Einsatzort sei gefährdet gewesen, habe aber letztlich fortgesetzt werden können. Aufgrund der eindeutigen Beschreibung eines Feuerwehrmannes, der sich zur Tatzeit in dem Einsatzfahrzeug befand, konnte die Polizei den 28-jährigen Täter am Kiosk ausfindig machen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab laut Polizeibericht einen Wert von fast 1,8 Promille.