Ein 38-jähriger Ford-Fahrer hat laut Polizei am Donnerstag um 16.50 Uhr in Mannheim betrunken einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann mit seinem Wagen auf ein Tankstellengelände in der Seckenheimer Straße und kollidierte dabei mit dem VW einer 22-Jährigen, die gerade dabei war, ihr Fahrzeug zu betanken. Da sich der 38-Jährige nicht kooperativ zeigte, bat die 22-Jährige die Polizei um Hilfe. Noch während ihres Telefonats mit der Polizei flüchtete der 38-Jährige. Bei einer Fahndung wurde der 38-Jährige in der Sonderburger Straße gestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn des Kontrollgesprächs stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Für weitere Maßnahmen sollte der Mann auf das Revier gebracht werden. Der Festnahme versuchte sich der 38-Jährige jedoch zu entziehen und leistete Widerstand. Bei seiner weiteren Überprüfung wurde außerdem festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss.