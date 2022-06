Der Rettungsdienst musste in der Nacht auf Freitag einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer versorgen. Kurz vor Mitternacht stürzte der 30-Jährige laut Polizei während der Fahrt in der Waldhofstraße, rappelte sich auf und stürzte nur wenig später erneut, als er zu Fuß die Straße überqueren wollte. Der Mann erlitt Schürfwunden im Gesicht sowie an Händen und Füßen und wurde vom alarmierten Rettungsdienst behandelt. Laut Polizei ergab ein freiwilliger Alkoholtest knapp 1,5 Promille. Der 30-Jährige muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.