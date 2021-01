Ein 42-Jähriger, der in Büroräumen in Mannheim-Käfertal eine illegale Spielhalle betrieben haben soll, ist aufgeflogen. Ein Zeuge verständigte am Samstagmittag die Polizei wegen verdächtiger Geräusche. Als die Beamten die Räume betraten, verließen mehrere Personen eilig das Gebäude. Die Polizei entdecke nach eigenen Angaben 17 Geldspielautomaten, an denen noch sechs Personen zugange waren. Keiner der Männer trug offenbar einen Mundschutz. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Automaten waren dem 42-Jährigen offenbar von deren Eigentümern vorübergehend zur Reparatur überlassen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Mann in seinem Büro bereits seit mehreren Tagen ohne Erlaubnis eine Spielhalle betrieben. Zudem besteht der Verdacht, dass er die fällige Vergnügungssteuer nicht abgeführt hat.