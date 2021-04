Eine 79-jährige Frau aus der Mannheimer Oststadt ist am Mittwochabend Opfer zweier Trickbetrüger geworden. Laut Polizei hatten diese sich als Schädlingsbekämpfer ausgegeben. Wegen eines Krabbeltiers in der Wohnung hatte die ältere Dame tatsächlich eine Schädlingsbekämpfungsfirma im Internet gesucht. Gegen 20 Uhr erschienen zwei Männer, die vorgaben, Mitarbeiter der Firma zu sein. Die ältere Dame sollte zunächst 30 Euro in bar bezahlen, was sie auch tat. Die Betrüger teilten ihr daraufhin mit, dass sie die Räumlichkeiten für die nächsten drei Stunden nicht betreten dürfe, weshalb sich die 79-Jährige nichts ahnend zu ihrer Nachbarin begab. Gegen 21 Uhr gaben die Betrüger vor, die Arbeiten in der Wohnung beendet zu haben und verlangten rund 300 Euro, die die Frau ebenfalls in bar bezahlte. Während die Betrüger das Haus verließen, wartete die Wohnungsinhaberin noch mehrere Stunden, bevor sie gegen 0.30 Uhr zurück in ihre Wohnung ging. Dort musste sie mit Schrecken feststellen, dass die vermeintlichen Schädlingsbekämpfer keine Kriechtiere bekämpft hatten, sondern ihre Wohnung nach Wertsachen durchsucht haben. Die Betrüger stahlen rund 100 Euro Bargeld sowie ein Schmuckstück im Wert von mehreren tausend Euro.