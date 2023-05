Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis 2024 sollen nahezu alle Straßen in der Mannheimer Innenstadt saniert werden. Das will die Verwaltung nutzen, um das Parken in den Quadraten weiter einzuschränken.

Unebenheiten, Schlaglöcher, Risse: Die Straßenbeläge in der Mannheimer Innenstadt haben schon mal bessere Tage gesehen. Aber es tut sich etwas. Die Stadt ist dabei, die Fahrbahnen in den