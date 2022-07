Wo schon Goethe verzaubert wurde, können sich nun Besucher näherkommen. Mit einem einfachen Kuss gibt es die Chance, etwas zu gewinnen.

Kuscheln und küssen ist in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen. Corona und so. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben nun eine Offensive gestartet. Im Themenjahr „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ will man die Besucher zu Körperkontakt ermuntern. Wer sich bis zum 10. Juli in einem der Schlösser, Klöster oder Gärten küsst, hat die Chance auf einen Restaurant-Gutschein im Wert von 250 Euro. Erlaubt sind Begrüßungsküsschen unter Freunden, ein Schmatzer von der Oma für den Enkel oder Liebesküsse unter Paaren.

Das Heidelberger Schloss darf bei diesen Kuss-Orten freilich nicht fehlen. Schließlich steht kaum ein anderer Ort so sehr für Liebe und Romantik. Kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe war ebenfalls verzaubert von der Stadt und dem Schloss. Am 17. Mai 1775, gerade mal 26 Jahre alt, war er zum ersten Mal dort. Es sollten sieben weitere Besuche folgen. Der Dichter ist ja von so einigen Musen inspiriert worden. Im Heidelberger Schloss war er ebenfalls in weiblicher Begleitung.

Besucher des berühmten Bauwerks, die einen Gutschein für ein Essen gewinnen wollen, müssen in den nächsten Tagen ein Beweisfoto ihres Kusses machen. Ob Goethe heutzutage auch ein Selfie mit der Dame machen würde, die ihn dort einst so betörte? Eher nicht, eifersüchtige Frauen können gefährlich sein.