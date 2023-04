Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ist im Leben passiert, dass eine Frau ihren Körper gegen Geld verkauft? Diese Frage hat Julia Wege in ihrer Doktorarbeit zu beantworten versucht. Acht Jahre lang war sie Leiterin von Amalie, der Beratungsstelle in der Mannheimer Neckarstadt-West, die genau dieser Klientel hilft.

„Was ist Neckar, fragen einige“, erzählt Julia Wege von Frauen, die in der Draisstraße 1 am Neckarufer Beratung und Zuspruch finden wollen. Die polizeilich überwachten und mit ausgeklügelten