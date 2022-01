Auch in diesem Jahr wird es während der Mannheimer Vesperkirche keine Benefizkonzerte geben. Das Konzert am Freitag, 21. Januar, mit dem SAP-Sinfonieorchester in der Christuskirche muss ebenso abgesagt werden wie das „Friends for Vesperkirche“ in der Citykirche Konkordien und das des Kurpfälzischen Kammerorchesters in der Christuskirche am 30. Januar.

„Voller Zuversicht sind wir in den Herbst gestartet und wollten tatsächlich wieder mit unseren beliebten Benefizkonzerten aufwarten“, wird Pfarrerin Anne Ressel in einer Mitteilung zitiert. Stattdessen gebe es nun allerdings den nächsten pandemiebedingten Rückschlag. Für das Konzert mit dem SAP-Sinfonieorchester hält das Team der Vesperkirche aber bereits einen Ersatztermin im Frühling bereit. Dieses findet nun am 25. März in der Christuskirche statt. Und auch für das Konzert mit dem Kammerorchester gibt es bereits einen Ersatztermin, der 24. April. Die Spielstätte steht hierfür noch nicht fest.

Vesperkirche kostet über 150.000 Euro

In der Vergangenheit haben die Benefizkonzerte die Kirchen in Konzertsäle verwandelt. Dabei wurde um Spenden gebeten, die wiederum für die Ausrichtung der Mannheimer Vesperkirche genutzt wurden. Bei der erhalten Bedürftige Mahlzeiten und erfahren auch auf andere Weise ein Gefühl der Zugehörigkeit. Laut den Veranstaltern fiel das Spendenaufkommen nicht zuletzt dank der Benefizkonzerte immer sehr hoch aus. Die 25. Mannheimer Vesperkirche findet derzeit und noch bis 6. Februar in der Citykirche Konkordien statt. Die sozialpolitische Aktion kostet die Evangelische Kirche Mannheim und das Diakonische Werk jährlich über 150.000 Euro.

www.vesperkirche-mannheim.de