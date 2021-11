Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau während der Fahrt in einem Auto hat am Montagnachmittag zu einer unsicheren Fahrweise geführt. Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei, nachdem es beinahe zu einem Unfall gekommen sein soll. Dabei soll der Beifahrer die Frau hinter dem Steuer körperlich angegangen haben. Die beiden sollen gegen 15 Uhr in der Nähe der Kapuzinerplanken in Mannheim in eine weiße Mercedes-A-Klasse eingestiegen und anschließend in Richtung Wasserturm davongefahren sein. Die Fahrt soll den weiteren Angaben zufolge anschließend nahe eines Autohändlers im Stadtteil Fahrlach geendet sein. Die Beamten stellten die beiden. Gegen den 25 Jahre alten Beifahrer wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung ermittelt. Der junge Mann soll außerdem die alarmierten Polizisten beleidigt haben.