Zwei Partys in Privatwohnungen hat die Polizei am Wochenende in Mannheim aufgelöst. Am frühen Sonntagmorgenfeierten offenbar mehrere Personen in der Schwetzingerstadt eine Party. Laute Musik und „mehrere Stimmen von verschiedenen Personen“ vernahmen die Beamten laut Polizeibericht. Insgesamt sollen sich in der Wohnung fünf Gäste aus verschiedenen Haushalten im Alter zwischen 19 und 22 Jahren aufgehalten haben. In derselben Nacht riefen Anwohner die Polizei, weil sich in einer Wohnung in Neckarstadt-West mehrere Personen treffen würden. Insgesamt sechs sollen es schließlich gewesen sein. Nachdem die Gäste über ein Küchenfenster geflüchtet waren, öffnete der Anwohner laut Polizei die Wohnungstür. Zuvor hatte der 20-Jährige Kleidung und Handtaschen durch das Fenster hinterhergeworfen. Etwa eine Stunde später meldeten sich die Eigentümerinnen der Handtaschen im Alter von 21 und 24 Jahren bei der Polizei.