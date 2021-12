Schwere Gesichtsverletzungen hat ein 20-Jähriger am späten Donnerstagabend in der Otto-Selz-Straße am Mannheimer Schloss erlitten, als er von drei bislang unbekannten Männern zusammengeschlagen wurde. Laut Polizei stritten sich auf Höhe des Schloss-Schneckenhofs gegen 23 Uhr die drei Männer und eine noch unbekannte Frau. Als der 20-Jährige schlichten wollte, wurde er von den drei Unbekannten angegangen, geschlagen und getreten. Nachdem die sich Täter sowie die junge Frau entfernt hatten, fuhr der 20-Jährige mit einem Taxi zu Angehörigen, die sofort ärztliche Soforthilfe anforderten. Mit dem Verdacht, einen Kieferbruch erlitten zu haben, wurde der 20-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er sich einer Operation unterziehen musste. Die Angehörigen des Schwerverletzten haben unverzüglich Anzeige erstattet. Der 20-Jährige ist bislang noch nicht vernehmungsfähig, weshalb Täterbeschreibungen sowie eine Beschreibung der jungen Frau, die für die Ermittler als wichtige Zeugin gilt, bislang noch nicht vorliegen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefon 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.