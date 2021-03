Ein Bewohner in der Straße Wingertsau in Mannheim-Feudenheim hat am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr die Polizei alarmiert. Er beklagte sich über die laute Musik von Hausmitbewohnern, die ihn schon nachts nicht habe schlafen lassen. In der Wohnung des Nachbarn, von der die Ruhestörung ausging, trafen die Streifenbeamten dann nicht nur auf den Wohnungsinhaber, sondern auf zwei weitere Personen aus verschiedenen Haushalten. Das äußerst verdächtige Verhalten 26-Jährigen beim Öffnen der Wohnungstür ließ die Beamten laut Polizeibericht aufmerksam werden. Bei der Durchsuchung fanden sie neben einem Schlagring und einem Elektroschocker auch 24 Gramm Amphetamin. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine weitere wehen Verstoßes gegen die geltenden Corona-Auflagen. Auch die beiden Gäste des 26-Jährigen müssen mit einer Anzeige rechnen.