Falsche Polizisten haben am Dienstagabend mehrfach versucht, ältere Menschen am Telefon hereinzulegen. Neun Fälle in der Mannheimer Innenstadt und weiteren Stadtteilen wurden der Polizei bekannt. Die Masche war in allen Fällen offenbar nahezu die gleiche. Die Anrufer sollen sich als Beamte der Kriminalpolizei ausgegeben haben. Dann teilten sie diesen mit, dass in ihrer Nachbarschaft Täter festgenommen worden waren und man bei diesen Listen mit ihren Namen fand. So erkundigten sich die Betrüger, ob die Senioren Wertgegenstände oder Bargeld zu Hause haben und vereinbarten einen Termin. Ein „Kollegen“ würde das sicherheitshalber abholen. In allen Fällen gingen die Menschen nicht auf die Forderungen ein.