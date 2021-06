Feiernde Menschen haben am Wochenende im Mannheimer Jungbusch Anwohner gestört. Es gingen zahlreiche Beschwerden bei den Behörden ein. Stadt und Polizei weisen darauf hin, dass die Einhaltung der Regeln zur Sperrzeit in der Innen- und Außengastronomie sowie das Alkoholverbot am kommenden Wochenende konsequent kontrolliert werden soll. Freitags und samstags jeweils von 23 bis 6 Uhr ist der Verkauf von Alkohol laut Stadt im gesamten Jungbusch und an der Neckarwiese nicht gestattet. Von 24 bis 6 Uhr des Folgetags ist an Freitagen und Samstagen außerdem der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum verboten.