Die Initiative „Be our Voice Rhein-Neckar“ ruft am Samstag, 12. November, 16 Uhr, zur Kundgebung am Alten Meßplatz in Mannheim auf. Die Initiatoren, ein Zusammenschluss von Aktivisten aus Heidelberg und Mannheim, haben ein Kulturtheater zum Tod von Jina Mahsa Amini angekündigt. „Es ist uns wichtig, den Protestierenden im Iran eine Stimme zu geben. Gerade die jüngsten Mitteilungen des iranischen Parlaments erfordern unsere volle Solidarität“, so die Mannheimerin Bahare Beverungen. 227 von 290 Mitgliedern des iranischen Parlaments hätten am Sonntag die Justiz dazu aufgefordert, härter gegen Protestierende vorzugehen und die Todesstrafe gegen all jene zu verhängen, die inhaftiert sind. Nach Angaben der Organisatoren werden am Samstag auch die Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori (SPD) und Melis Sekmen (Grüne) ihre Solidität mit den Demonstrierenden Menschen im Iran bekunden, Redebeiträge aus der Zivilgesellschaft sollen die Kundgebung am Alten Meßplatz abrunden.