Die Ferienzeit ist in Mannheim intensiv für Baumaßnahmen genutzt worden. An 23 Schulgebäuden wurde gleichzeitig gearbeitet. Hintergrund ist ein Förderprogramm des Bundes, das an einen ehrgeizigen Zeitplan knüpft.

Die Stadt hat sich hier eine Mammutinvestition über insgesamt 124 Millionen Euro vorgenommen, für die der Bund eine Fördersumme von 24 Millionen Euro locker macht. Damit es sich lohnt, hat der Gemeinderat den Eigenanteil der Stadt an den Kosten auf 100 Millionen Euro aufgestockt. „Alle Maßnahmen müssen bis Ende 2022 abgeschlossen und bis Ende 2023 auch abgerechnet sein“, macht Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne) klar. In Mannheim gibt es insgesamt 93 Schulen. 83 davon befinden sich in der Trägerschaft der Stadt. Die Investitionen sollen sämtlichen Schularten zugute kommen. Die Maßnahmen reichen vom Ausbau der Ganztags-Grundschulen und Gemeinschaftsschulen bis zu den Berufsschulen, von Brandschutzsanierungen über Ersatzneubauten bis hin zur Neugründung einer Schule wie im neuen Stadtteil Franklin.

„Anders als früher übernimmt das Bundes-Fördergesetz 20 bis 25 Prozent der Kosten nicht nur für Neubauten, sondern auch für Sanierungsmaßnahmen“, macht Lutz Jahre, Leiter des städtischen Bereichs Bildung, auf einen wesentlichen Unterschied aufmerksam. Wie Grunert zum aktuellen Stand berichtet, haben zu den großen Baumaßnahmen während der Ferien die Sanierung und der Ausbau der Friedrich-Ebert-Schule Waldhof als Ganztagsschule, die Sanierung und der Ausbau der Neckarauer Schillerschule als Ganztagsschule und die Brandschutzsanierung und der Ausbau der Johannes-Kepler-Schule in K5 zur Gemeinschaftsschule gehört. Dazu die Brandschutzsanierung des Ludwig-Frank-Gymnasiums Neckarstadt und die Dach- und Fachraumsanierung der Wilhelm-Wundt-Schule in Neckarau. Gerade in älteren Schulgebäuden erfordere der Brandschutz umfangreiche Veränderungen, so Jahre. Lange Flure müssen mit zusätzlichen Wänden und Brandschutztüren unterteilt werden. Zugänge der Etagen vom Treppenhaus müssen geschlossen, ein zweiter Fluchtweg an der Außenfassade angebaut werden.

Tablets für Benachteiligte

Das städtische Wohnungsunternehmens GBG beziehungsweise deren Tochter BBS kümmert sich seit 2014 um die Instandhaltung aller Mannheimer Schulen. Auch während des neuen Schuljahrs sollen die Projekte weitergehen. Wo nicht anders möglich, müssten Containerlösungen die Klassenräume ersetzen.

Eine weitere „Baustelle“ für die Schulen ist der Digitalpakt des Bundes. Mannheim kann hier eine Förderung über 14,8 Millionen Euro erhalten – bei rund vier Millionen zusätzlichem Eigenanteil. Die Corona-Situation und das „Homeschooling“ habe den Druck hier verstärkt, sagt Grunert. Aus einem Förderprogramm von Bund und Land mit 130 Millionen Euro für mobile Endgeräte stünden Mannheim 3,2 Millionen zur Verfügung, so der Bürgermeister. Die Geräte sollen an benachteiligte Schüler verliehen werden, die zu Hause nicht über eigene Technik verfügen.