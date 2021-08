Bei Bauprojekten sind heutzutage andere Abwägungen zu treffen als noch vor zehn Jahren. Gut zu sehen, ist das bei der Frage, was nach dem Abriss des alten Eisstadions auf dem Gelände passieren soll. Die Interessen der Universität und die Klimaagenda stehen sich hier gegenüber.

Der Abriss des alten, maroden Eisstadions ist endgültig beschlossene Sache. Der Bebauungsplan für das Gelände ist von der Mannheimer Politik abgesegnet worden. Drei neue Hörsaal-Gebäude für die Universität sollen hier entstehen.

Wie wichtig diese bauliche Erweiterung für die Mannheimer Schlossuniversität ist, hat Rektor Thomas Puhl den Stadträten deutlich gemacht. Die Uni sei räumlich an der Kapazitätsgrenze. Wegen des fehlenden Brandschutzes müsse der Ostflügel des Schlosses dringend saniert werden. Ab 2026 seien über 20 Hörsäle und Büros nicht zu nutzen. Deshalb würden zu diesem Zeitpunkt zumindest drei fertige, neue Gebäude im Friedrichspark gebraucht, betont Puhl.

Ein erster Entwurf sah anders aus

Ein erster vorgestellter städtebaulicher Entwurf hatte 2019 noch eine Reihe von fünf neuen Gebäuden im Friedrichspark entlang der Bismarckstraße vorgesehen. Nach der Vorstellung der Pläne war damals aus den Reihen der Grünen und der Mannheimer Liste sowie Innenstadt-Bewohnern Kritik laut geworden, die geplanten Bauten seien überdimensioniert und hätten negative Auswirkungen für die Frischluftzufuhr und das Stadtklima. Die ganze Planung wurde daraufhin nochmals überarbeitet. Um keine weitere Zeit zu verlieren und das Projekt in der Etatplanung des Landes berücksichtigt zu wissen, wurde im März 2020 vom Gemeinderat ein Teilbebauungsplan beschlossen. Dieser schaffte Baurecht und Planungssicherheit für die ersten drei an die Schlossuniversität angrenzenden Gebäude.

„Es ist für uns wichtig, dass es bei diesen drei Gebäuden bleibt und dazwischen genug Raum bleibt, dass der Wind hindurchwehen kann. Und ebenso, dass Stadt und Universität schauen, dass das vierte Uni-Gebäude jenseits des Friedrichsparks am Verbindungskanal oder an anderer Stelle geschaffen wird“, machte Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier jüngst deutlich, unter welchen Bedingungen seine Fraktion den Plänen zustimmen würde. Gewissermaßen als Ausgleich soll die Straße zwischen der Sternwarte und dem Quadrat A 5 verschwinden und der Boden dort entsiegelt werden, so seine Forderung.

Eine Fraktion sagt Nein

Durch die Beschränkung auf drei Gebäude fällt die bebaute Fläche im Friedrichspark künftig geringer aus als im jetzigen Zustand mit dem alten Eisstadion. Weitere Ziele der Planer: Mit der Neugestaltung soll der Park ebenso ökologisch aufgewertet und für die Menschen attraktiver gemacht werden. Letztlich waren fast alle Fraktionen mit den modifizierten Plänen einverstanden, um der Universität weiterhin gute Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Nur die Mannheimer Liste lehnte das Bauvorhaben ab und begründete diese Entscheidung mit Klimaschutz. Durch den Verzicht auf diese Gebäude könne an dieser Stelle eine größere Parkanlage entstehen, so deren Meinung. Die Universität solle in der Innenstadt nach leerstehenden Flächen in Büro- und Geschäftsgebäuden suchen, heißt es in ihrem Antrag.