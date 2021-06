Mit Beginn der Bauarbeiten am neuen Fahrradparkhaus und dem Zugangsgebäude zum Hauptbahnhof am Lindenhofplatz wird ab sofort die bisherige Fußgängerverbindung zwischen dem Hauptbahnhof und dem Lindenhof gekappt. Das hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt. Mit der Schließung der bisherigen Bahnhofszugangsrampe auf der Lindenhofseite entfällt bis voraussichtlich Ende Februar 2022 auch der Zugang zu den Gleisen. Vom Hauptbahnhofsgebäude kommend sind die Gleise 1 bis 12 uneingeschränkt durch die Unterführung zu erreichen. Während der rund achtmonatigen Bauzeit steht dem Fuß- und Radverkehr eine von der Stadt eingerichtete alternative Wegeführung durch die Tunnelstraße zur Verfügung. Ab voraussichtlich März 2022 soll die Hauptbahnhofsunterführung wieder zur Verfügung stehen. Die Tunnelstraße hingegen soll dann voll gesperrt werden, da die Deutsche Bahn mit einem Bauprojekt beginnt.