Noch nie war es so leicht, mit Ordnungshütern in Kontakt zu kommen. Und das in einer Zeit der Kontaktbeschränkungen. Nun steht das Land an der Schwelle zum langen Weg zurück zur Normalität. Ein Szenario für ein paar Bänke in Mannheim.

Der Corona-Eifer unserer Behörden ist an vielen Ecken sichtbar. Bisweilen mit gespenstischen, bisweilen mit skurrilen Auswirkungen. Letztere Variante ist am Rand des Alten Messplatzes im Herzen der Mannheimer Neckarstadt zu besichtigen. Das rot-weiße Flatterband, mit dem die Bänke umhüllt sind, signalisiert den einen: Hinsetzen vorübergehend verboten! Andere mögen die Szenerie zunächst für eine Kunstinstallation gehalten haben. Aber es ist nicht die Zeit für Kunst. Die Menschen brauchen alle Kraft und Konzentration, gegen keine Corona-Regel zu verstoßen.

Den Behörden war es zu voll geworden auf dem beliebten Platz, also sperrte man das Areal gewissenhaft ab. Skateboard fahren, Boule spielen, auf Bänken sitzen – seit etwas mehr als einer Woche nicht mehr gestattet. Der Korridor Richtung Kurpfalzbrücke ist eng geworden für Radfahrer, E-Scooter und Fußgänger.

Die Exit-Hoffnung

Die Hoffnungen vieler Menschen, die gerne auf Bänken sitzen, ruhen auf der Leopoldina, einer Gesellschaft von Wissenschaftlern, die der Politik gesagt haben, wie es weitergehen soll in der Krise. Stichworte: Lockerung der Corona-Beschränkungen oder Exit-Strategie. Man könnte das Sitzen auf Bänken ja zunächst denjenigen erlauben, die einen Mundschutz tragen. Ein Schild wäre ja schnell aufgestellt. Da Kameras den Platz überwachen, wäre das komfortabel zu kontrollieren. In einem nächsten Schritt könnte man vielleicht sogar auf den Mundschutz verzichten. Zu schön, um wahr zu sein. Hier wiederum ruhen die Hoffnungen auf der Impf-Industrie. Es kann doch nicht mehr lange dauern, bis es ein Corona-Abwehr-Stöffchen gibt. Wer dann eine Impfung nachweisen kann, sollte sich doch wieder auf einer Bank niederlassen dürfen. Die anderen müssen halt weiter stehen.