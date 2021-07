Mehr Platz zum Flanieren, zum Verweilen und für Begegnungen: Zur Belebung der Fußgängerzone und zur Stärkung des Handels wird die Verkehrsführung in der Innenstadt dauerhaft für zwölf Monate geändert. Start ist am 25. August, wie Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) heute bekanntgab. „Indem wir den Durchgangsverkehr aus der Fressgasse und Kunststraße heraushalten und neue öffentliche Begegnungsräume schaffen, geben wir Menschen wieder den Vorrang vor Autos. Wir testen für ein Jahr, wie wir unsere Stadt zu einem attraktiven Aufenthaltsort mit viel Grün entwickeln können“, sagt er.

Die geänderte Verkehrsführung gilt an drei Stellen und wird innerhalb von sechs Wochen beginnend ab dem 25. August nach und nach eingerichtet. Start ist in der Fressgasse: Dort wird die Durchfahrt über die Breite Straße mit einer Schranke unterbunden. In der neuen Fußgängerzone, die dadurch im Bereich E1/F1 und P1/Q1 entsteht, werden auf einer Länge von 140 Metern Picknick-Tische und -Bänke und jeweils ein Holzdeck zum längeren Verweilen aufgestellt. Pflanzkübel und neue Radbügel runden das Angebot ab. Die Marktstraße zwischen E1 und E2 wird im Laufe des Septembers zur Fahrradstraße umgewidmet. In einem letzten Schritt wird die Durchfahrt in der Kunststraße in Höhe der Breiten Straße unterbrochen. Zusätzlich weichen die Kurzzeitparkplätze in der Kunststraße und Fressgasse: Dort, wo derzeit noch Autos abgestellt sind, entsteht Raum für Fahrradparkplätze, Sitzgelegenheiten und mehr Grün in der Stadt.