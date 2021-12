Zwei Autofahrer haben sich mit ihren Wagen am Samstagabend gegen 21 Uhr in Mannheim ein Rennen geliefert. Laut Polizei rasten zwei VWs auf der Jungbuschbrücke in Richtung Neckarstadt. Zunächst hatten die Fahrer eine Zeugin auf der Jungbuschbrücke links überholt. Danach sollen beide kurzzeitig nebeneinander gefahren sein, bis sich der 28-Jährige auf der Untermühlaustraße erneut vor den 24-Jährigen setzte. Beim nächsten Überholmanöver kam es schließlich zum Unfall zwischen den beiden. Der 24-Jährige verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei brach die vordere Achse seines Autos. Verletzt wurde offenbar niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.