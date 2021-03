Die Polizei befürchtet, dass der Lindenhof ein Hotspot der von Behördenseite so genannten Partyszene wird. Die Anwohner litten zuletzt unter massiven Ruhestörungen am Abend durch Auto-Motorengeheul und laute Musik. Am Rheinufer war die Polizei am Mittwochabend im Einsatz. Ab 17 Uhr seien mehr und mehr Fahrzeuge dort eingetroffen, hieß es. In der Spitze sei der Andrang so groß gewesen, dass die Zufahrt zum Parkplatz der Rheinterrassen gesperrt werden musste. 63 Autos und 130 Personen wurden kontrolliert. Sechs Verstöße gegen die Corona-Verordnung und drei Verkehrsordnungswidrigkeiten registrierten die Beamten. „Wir werden verhindern, dass die Anzahl an Ruhestörungswilligen weiter zunimmt und sich eine regelrechte Partyszene im Bereich der Rheinterrassen etabliert. Wir werden viel kontrollieren und diejenigen zur Anzeige bringen, die sich partout nicht an die Regeln halten wollen“, sagt Polizeipräsident Andreas Steger. Er und Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) wollen vor Ort mit betroffenen Anwohnern ins Gespräch kommen.