Am Freitagmittag ist es auf der Feudenheimer Straße auf Höhe des Aubuckel in Mannheim-Feudenheim zum einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Laut Polizei hatte der Autofahrer verbotenerweise sein Fahrzeug gewendet und war dabei auf die Gleise geraten. Dabei übersah er die Straßenbahn, die frontal mit dem Auto kollidierte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß aber niemand. Am Auto entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro, an der Straßenbahn von mindestens 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zu erhöhten Verkehrsbehinderungen und Rückstauungen. Der Verkehr wurde örtlich von der Polizei umgeleitet. Inzwischen konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.