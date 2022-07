Ein uneinsichtiger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag in der Mannheimer Innenstadt handgreiflich gegenüber einem Polizeibeamten geworden. Kurz nach 10 Uhr sei der 22-Jährige einer Polizeistreife im verkehrsberuhigten Bereich zwischen den Quadraten G 2 und H 2 aufgefallen, als er sein Fahrzeug verkehrsbehindernd abstellte. Einer Aufforderung, dies zu ändern, wollte er laut Polizeibericht nicht nachkommen. Auch seine Personalien wollte der Mann nicht angeben, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Gegen die Durchsetzung der Maßnahme habe sich der 22-Jährige zudem mit Tritten und Schlägen zur Wehr gesetzt. Die beiden Einsatzkräfte konnten ihn jedoch überwältigen und aufs Revier bringen. Alle am Vorfall Beteiligten haben laut Polizei leichte Verletzungen erlitten, einer der Beamten habe seinen Dienst nicht fortsetzen können. Gegen den 22-Jährigen wird wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen diese sowie wegen Körperverletzung ermittelt.