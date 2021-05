Ein 24-Jähriger war am Samstagabend kurz nach 19 Uhr in der Mannheimer Innenstadt mit seinem Mercedes in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Aus Sicht der Polizei gab es mehrere Probleme: Zum einen hat der junge Mann keinen Führerschein. Zum anderen war er zu schnell und mit immer wieder laut aufheulendem Motor unterwegs. Der Autofahrer steuerte seinen Wagen vom Wasserturm über den Kaiserring in die Fressgasse. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Der mittlerweile in der Schweiz wohnende Deutsche habe einen Führerschein des Nachbarlands vorgezeigt, der sich als Fälschung herausgestellt habe. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.