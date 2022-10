Gegen einen 32-Jährigen, der zwischen Montag, 3. Oktober, und Freitag, 7. Oktober, in Mannheim einen Mercedes-Benz gestohlen haben soll, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte die Eigentümerin das Verschwinden ihres Fahrzeugs bemerkt und dieses am Freitag der Polizei gemeldet. Tags darauf wurde der Mercedes-Benz gegen 18.40 Uhr in Heidelberg aufgefunden, als der Tatverdächtige den Beamten zufolge im Neuenheimer Feld einen Verkehrsunfall verursachte. Als Fahrzeugführer habe er lediglich den Ersatzschlüssel des Autos mitgeführt. Diesen wiederum soll er laut Polizeibericht aus einem verschlossenen Pkw gestohlen haben, der in Mannheim in der Nähe des später entwendeten Mercedes-Benz parkte. Zum Zeitpunkt des Unfalls, den der 32-Jährige mit dem entwendeten Auto verursachte, soll er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben, zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr in der Lage gewesen sein. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen libanesischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz. Wegen bestehender Fluchtgefahr sei Haftbefehl erlassen worden, die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls.