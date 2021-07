Ein Auto ist am Dienstagnachmittag mit einer vollbesetzten Straßenbahn zusammengestoßen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in Mannheim auf der Höhe des Quadrats D 4. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer missachtete offenbar die Vorfahrt einer Straßenbahn der Linie 6A, die in Richtung Paradeplatz unterwegs war. In der Bahn seien zu diesem Zeitpunkt 60 Personen gewesen, hieß es. Verletzt wurde laut Polizei niemand, der Sachschaden beträgt rund 3500 Euro.