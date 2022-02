Ein Mann hat mit seinem Auto die Wand eines Supermarkts in Mannheim durchbrochen und wurde dabei verletzt. Der 22-Jährige war wahrscheinlich zu schnell gefahren und kam in der Nacht zu Samstag mit seinem Wagen von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte zunächst gegen die Fassade des Supermarktes und anschließend gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das Auto riss ein Loch in die Wand. Die Polizei schätzte die Schadensumme auf rund 10 000 Euro.