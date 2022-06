Eine 56-Jährige hat am Montagmorgen in der Mannheimer Neckarstadt eine Straßenbahn gerammt, weil sie deren Vorfahrt missachtet hat. Der 30-jährige Straßenbahnfahrer leitete laut Polizei zwar noch eine Notbremsung ein, stieß aber mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf den gegenüberliegenden Fahrstreifen geschleudert. Die Frau wurde laut Polizei in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die Straßenbahn war auf Betriebsfahrt und somit ohne Fahrgäste unterwegs. Der Straßenbahnfahrer zog sich eine leichte Verletzung zu. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Friedrich-Ebert-Straße voll gesperrt und es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Schienenverkehr wurde umgeleitet. Geschätzter Sachschaden: 13.000 Euro.