In Mannheim-Feudenheim ist am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde offenbar niemand. Laut Polizei passierte der Unfall, als der Fahrer des Autos versuchte zu wenden. Der Verkehr auf der Feudenheimer Straße ist deshalb laut Polizei aktuell nicht beeinträchtig, der Straßenbahnverkehr ist in beide Richtung gesperrt. Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort. Zur genauen Unfallursache können bislang noch keine Angaben gemacht werden.