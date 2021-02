Ein Mann hat am Samstagnachmittag fluchtartig sein Auto verlassen, weil ihm Flammen aus der Motorhaube entgegenschlugen. Laut Polizei war er in der Fahrlachstraße in der Nähe des Fleischversorgungszentrums unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache Feuer fing. Die Polizeibeamten hatten die Situation bereits erkannt und unverzüglich die Feuerwehr verständigt. Diese brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das inzwischen lichterloh brennende Fahrzeug. Eine Transport-Firma schleppte das Auto ab und reinigte Fahrbahn sowie Gehweg. Der Verkehr kam zum Erliegen.