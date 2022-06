[Aktualisiert 13 Uhr] Bei einem Unfall in der Sandhofer Straße sind am Sonntagmorgen eine 59 Jahre alte Autofahrerin und ihre 18 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht geriet der Ford der 59-Jährigen ins Schleudern, prallte gegen einen Hochspannungsmast und touchierte zwei geparkte Autos. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn als Unfallursache. Die beiden Frauen wurden in Kliniken eingeliefert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war während der Unfallaufnahme für knapp 1,5 Stunden unterbrochen, weshalb die RNV für den Zeitraum einen Schienenersatzverkehr einrichtete. Die Sandhofer Straße war bis 10 Uhr gesperrt.