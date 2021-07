Um 11 Uhr meldeten Anwohner am Freitag ein brennendes Fahrzeug in der Spinozastraße in der Mannheimer Oststadt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannten das Auto und weitere Fahrzeuge aus. Laut Polizei wollte die Besitzerin eines Peugeot ihr Fahrzeug starten, als dieses plötzlich anfing zu qualmen. Kurz darauf stand das Auto in Vollbrand, die Frau blieb unverletzt. Das Feuer griff schnell auf daneben abgestellte Autos, einen Skoda sowie einen Mini, über. Diese wurden ebenfalls schwer beschädigt. Während der Löscharbeiten wurde der Einsatzort abgesperrt, größere Verkehrsbehinderungen gab es aber nicht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt Ursache für das Feuer. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.